Construtora Celi Avança Rapidamente na Obra da Avenida Perimetral Oeste

A Construtora Celi, uma das líderes do setor de construção civil no Brasil, está avançando rapidamente na obra da Avenida Perimetral Oeste, um projeto urbanístico fundamental que irá melhorar a qualidade de vida da população aracajuana.

Sob a supervisão de Vinícius Carvalho, Gerente de Obra e Engenheiro responsável, a primeira etapa da Avenida Perimetral Oeste está em pleno andamento. Esta etapa inclui a construção de uma ponte sobre o Riacho do Cabral, ligando os bairros Bugio e Soledade pelo loteamento Rosa do Sol.

A Construtora Celi tem o prazer de anunciar que 90% da fundação da ponte já foi concluída, bem como 20% da infraestrutura. Além disso, a terraplanagem dos acessos já foi iniciada. Este progresso notável no cronograma da obra demonstra o compromisso da empresa em cumprir os prazos estabelecidos e entregar um projeto de alta qualidade.

A Avenida Perimetral Oeste, que se estende do Jardim Centenário até o Lamarão, totalizando 7,5 km de extensão, é uma das maiores obras do Programa de Requalificação Urbana da Prefeitura de Aracaju. A obra, dividida em quatro etapas, tem um investimento estimado de R$ 150 milhões e cruzará cinco bairros, ligando Aracaju a Nossa Senhora do Socorro.

Este projeto tem como objetivo trazer soluções para a mobilidade urbana, reduzir o tempo de viagem entre os bairros e fomentar o desenvolvimento da região através da melhoria da sua infraestrutura geral. A ponte em construção, com 337 metros de extensão, é um exemplo disso.

Este novo eixo viário promete mudar para melhor a dinâmica de deslocamento para a zona norte, estabelecendo mais um acesso a Nossa Senhora do Socorro.

A Construtora Celi está orgulhosa de fazer parte deste projeto que beneficiará moradores, trabalhadores e toda a cadeia produtiva instalada na região, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.

Sobre a Construtora Celi

Com mais de 50 anos de experiência no mercado, a Construtora Celi é referência em qualidade, inovação e compromisso com o cliente. Com um portfólio diversificado, a empresa atua em diversos segmentos da construção civil, sempre buscando a excelência em seus projetos e a satisfação de seus clientes.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho