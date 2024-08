Construtora Celi coloca Aracaju em evidência no mercado imobiliário

O mercado imobiliário de Aracaju tem demonstrado um crescimento constante e promissor nos últimos anos. De acordo com dados da FipeZap, a capital sergipana registrou um aumento de 3,95% no preço dos imóveis nos primeiros sete meses deste ano, evidenciando a valorização do setor imobiliário na capital sergipana.

Consultando a série histórica do FipeZap, indicador imobiliário da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), nunca havia visto Aracaju figurar no cenário nacional com posicionamento destacado no valor de empreendimentos no mercado imobiliário. A edição de julho colocou Aracaju pela primeira vez no contexto das cidades mais valorizadas em termos imobiliários do Brasil, destacando a elevação de +5,27% no preço dos imóveis, nos últimos 12 meses, entre julho de 2023 e julho deste ano.

O novo posicionamento de nossa cidade no mercado imobiliário nacional se deve a um fator que chegou revolucionando o mercado local, trazendo ânimo e valorização significativa para os imóveis da cidade, principalmente do bairro Farolândia. O Central Garden, bairro planejado pela Construtora Celi, que chegou com um conceito revolucionário na região, com investimentos superiores a 150 milhões de reais nas obras de infraestrutura, pavimentação, macrodrenagem, além da construção da praça Marcelo Déda, um ambiente de muita tranquilidade para as famílias curtirem, principalmente com as crianças, no parque infantil mais seguro da cidade.

O bairro Farolândia, apresentou crescimento exponencial, evidenciado pelos dados do Índice FipeZap que apontam um aumento de +28,4% no valor dos imóveis residenciais na região nos últimos doze meses. Tal cenário torna Farolândia um dos polos de maior valorização da capital sergipana, e esse processo tem uma atuação contributiva direta do trabalho da Construtora Celi, com a criação do Central Garden.

Sua localização estratégica em Farolândia, aliada a uma infraestrutura inovadora e completa, que abrange áreas de lazer, segurança e sustentabilidade, o posiciona como um referencial de qualidade no mercado imobiliário local. O Garden Village, principal empreendimento inicial do Central Garden, tem desempenhado um papel crucial na valorização da região. Ao oferecer um estilo de vida diferenciado e uma gama completa de serviços e comodidades, o Garden Village atrai um público com alto poder aquisitivo, em busca de imóveis que aliem sofisticação e praticidade.

Os resultados que a Celi promove com o Central Garden começam a ser sentidos diretamente na valorização imobiliária de Aracaju, que em julho foi a quinta cidade de maior valorização de mercado no Brasil, e atualmente é a 15ª cidade de maior elevação do valor dos imóveis no ano de 2024, posicionamento nunca antes alcançado e que detém a 17ª maior variação acumulada nos últimos 12 meses. Aracaju é uma cidade que sempre teve um valor de mercado imobiliário bom, mas nunca figurou entre as cidades de maior valor do Brasil e desde maio isso passou a acontecer, com a criação do ambiente Central Garden.

Valorização imobiliária da Farolândia, impulsionada pelo Central Garden, gera diversos impactos positivos para a região, tais como o desenvolvimento econômico, atraindo novos investimentos, gerando empregos e renda; a melhoria da infraestrutura urbana com investimentos incentivados ao poder público em ruas, iluminação e saneamento básico, o que resulta no aumento da qualidade de vida da população, proporcionando aos moradores uma vida com mais segurança, conforto e serviços. Além disso a própria valorização do patrimônio, já que aumenta o valor dos imóveis na região, proporcionando um bom retorno para os investidores, culminando na chegada de novos moradores com maior poder aquisitivo tende a modificar o perfil do bairro, atraindo novas atividades econômicas.

Por Márcio Rocha