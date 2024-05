Construtora Celi lança Arbo Residence – O primeiro vertical no Central Garden

A Construtora Celi tem o prazer de anunciar o lançamento do Arbo Residence, o primeiro empreendimento residencial de apartamentos localizado na maior região planejada e valorizada de Aracaju, o Central Garden, no bairro Farolândia. Este projeto inovador combina modernidade, conforto e integração com a natureza, oferecendo uma experiência única de morar bem.

O Arbo Residence é composto por duas torres, totalizando 144 unidades distribuídas em 14 pavimentos, incluindo térreo, garagem e playground. Os apartamentos variam entre 64,41 m² e 79,55 m², com opções de 2 ou 3 quartos, todos com suíte, e até duas vagas de garagem por unidade.

O design das unidades foi pensado para proporcionar maior amplitude e ventilação, com ambientes como living, cozinha e varanda perfeitamente integrados. Essa configuração moderna e versátil se adapta ao estilo de vida dos proprietários, promovendo uma sensação de espaço e conforto.

O Arbo Residence oferece uma ampla gama de espaços de lazer e esporte, incluindo piscina com raia de 20 metros, piscina infantil com brinquedo aquático, piscina adulto com spa e prainha, quadra esportiva, academia, área gourmet, playground com espaço kids, coworking, pet care, um exclusivo boulevard com churrasqueira e brinquedoteca, além de infraestrutura para energia solar nas áreas comuns. Todos os espaços são equipados e mobiliados, prontos para uso desde o primeiro dia.

Situado no Central Garden, o empreendimento oferece aos moradores uma integração intensa com a natureza e um ambiente urbano equilibrado e seguro. A localização privilegiada deixa o Arbo Residence próximo de tudo que você precisa: universidades, supermercados, Petville, academias, farmácias e a Orla da Atalaia. A área externa do condomínio conta com paisagismo assinado por Guilherme Takeda, conhecido por seus projetos que atraem pássaros e borboletas, além de promover uma sensação de bem-estar e harmonia. O projeto também inclui um bicicletário.

O empreendimento contará com um Porte Cochère, uma elegante entrada que permite o embarque e desembarque de passageiros com conforto e segurança. Esse detalhe arquitetônico é não só um símbolo de sofisticação, mas também uma solução prática para facilitar o acesso dos moradores e visitantes ao condomínio, especialmente em dias de chuva. Além de agregar valor estético ao empreendimento, o Porte Cochère reforça o conceito de gentileza urbana, proporcionando um espaço acolhedor e funcional.

A Construtora Celi se preocupa profundamente com a questão da sustentabilidade, e isso é refletido no projeto do Arbo Residence. Cada detalhe foi pensado para minimizar o impacto ambiental e promover um estilo de vida mais ecológico. O empreendimento incorpora sensores de presença em áreas comuns, torneiras com temporizador e bacias sanitárias com duplo acionamento, garantindo economia de água e energia. A coleta seletiva de lixo é incentivada, e há infraestrutura para pontos de recarga para carros elétricos e energia solar, facilitando o uso de fontes de energia renovável. Além disso, o Arbo Residence conta com circuito interno de TV, portão automático e cerca elétrica para assegurar a tranquilidade e segurança dos moradores, demonstrando que é possível aliar sustentabilidade e bem-estar.

O lançamento do Arbo Residence será no próximo dia 24 de maio de 2024. Os interessados em adquirir uma unidade podem visitar nossa Central de Vendas (3217-9693), localizada na Avenida Delmiro Gouveia, na Coroa do Meio, em frente ao Shopping Riomar.

Venha conhecer mais sobre esse incrível empreendimento e garantir seu novo lar no Central Garden!

Sobre a Construtora Celi

Com mais de cinco décadas de experiência no mercado, a Construtora Celi se destaca pela inovação e qualidade em seus projetos, buscando sempre oferecer o melhor em infraestrutura e conforto para seus clientes. A entrega é garantida, reforçando o compromisso com a satisfação dos nossos clientes.

Para mais informações, visite nosso site – https://www.celi.com.br/arbo

por Marcelo Carvalho