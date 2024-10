Construtora Celi Marca Presença na 4ª edição da CASACOR Sergipe com Espaço Exclusivo

A Construtora Celi, com seus 56 anos de história, participa da 4ª edição da CASACOR Sergipe, reafirmando seu compromisso com a inovação e a qualidade na construção civil. O evento, que se consolida como um dos mais importantes do setor no estado, acontece de 18 de outubro a 8 de dezembro, na Rua Arício Guimarães Fortes, 454, no bairro Atalaia, em Aracaju.

Nesta edição, a arquiteta Lilia Duarte apresenta um espaço minimalista inspirado na trajetória da Construtora Celi, que acolhe uma escultura de Gil Apolinário. Este espaço conecta os visitantes às raízes culturais, à força e à colheita de bons frutos, simbolizando a história e a missão da empresa.

“Uma árvore só cresce para o alto, à procura insistente da luz. Assim como um edifício precisa da solidez e qualidade de sua fundação para abrigar as mais diversas pessoas. Traçamos esse paralelo para contar a história da Construtora Celi, que, com suas raízes fincadas em vários estados do nosso país, traz melhorias de vida para as cidades e se transforma no sonho de termos a nossa própria casa.” comenta a arquiteta Lilia Duarte.

A CASACOR Sergipe 2024 celebra o tema “De Presente, o Agora”, reunindo 35 ambientes projetados por 39 profissionais de destaque. O evento também marca a fusão da Mostra Aracaju com a renomada CASACOR, elevando o nível da exposição e projetando os talentos sergipanos para todo o Brasil. A integração valoriza a identidade cultural do estado e reforça o papel de Aracaju como um polo de inovação na arquitetura, design de interiores e soluções paisagísticas.

Além dos espaços arquitetônicos, a CASACOR Sergipe oferece experiências gastronômicas únicas, como o Uçá Bistrô, projetado pelos arquitetos Marcelo Mabel e Vanessa Fernanda, e a Cafeteria Doce Acaso, assinada pela arquiteta Lúcia Helena. O evento também é palco do lançamento da Casa do Artesanato Sergipano, uma iniciativa do Governo do Estado para impulsionar o talento dos artesãos locais.

Serviço:

O quê? CASACOR Sergipe 2024 – A principal mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina.

Quando? De 18 de outubro a 8 de dezembro. Terça a sábado, das 16h às 22h (bilheteria até 21h30). Domingos e feriados, das 16h às 21h (bilheteria até 20h30).

Onde? Rua Arício Guimarães Fortes, 454, bairro Atalaia, Aracaju | SE.

Quanto? Ingressos a partir de R$35 (meia), à venda pelo link CASACOR Sergipe 2024, disponível no Instagram da @CasaCorSergipe.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho