Construtora Celi realiza evento no Barra Garden com condições imperdíveis

Condomínio referência na Barra dos Coqueiros oferece casas prontas e em construção com vantagens especiais nos dias 18 e 19 de outubro

Viver no lugar certo faz toda a diferença, e quando você conhecer o Barra Garden, não vai querer saber de outra vida. A Construtora Celi realiza, neste fim de semana, 18 e 19 de outubro, um evento exclusivo no Barra Garden, na Barra dos Coqueiros (SE), com condições especiais de compra para quem deseja viver com conforto, segurança e lazer completo, a poucos minutos da praia.

Agora, os interessados podem escolher entre casas prontas para morar ou na planta, com parcelamento direto com a construtora em até 36 vezes, além de condições especiais de ITBI e registro grátis somente durante o evento. É uma oportunidade única tanto para quem busca um novo lar quanto para investidores atentos à valorização imobiliária da região.

Com 391 casas, sendo 289 prontas para morar e 102 novas unidades em comercialização, o Barra Garden é um condomínio planejado que une conforto, lazer e contato com a natureza em um dos endereços mais promissores da Grande Aracaju.

As casas possuem lotes a partir de 200m², com variedade de tipologias, adequando a necessidade da família. O condomínio dispõe de mais de 10 mil m² de lazer, com mais de 20 opções de diversão e bem-estar, incluindo piscina, quadras, academia ao ar livre, playground e salão de festas, tudo projetado para proporcionar momentos inesquecíveis com a família e os amigos.

A Barra dos Coqueiros vive uma fase de crescimento acelerado e se consolida como uma das áreas mais promissoras de Sergipe. Além da chegada de novos empreendimentos e serviços, o edital para a construção da nova ponte ligando Aracaju à Barra, com investimento de R$ 1,1 bilhão, já foi publicado, um projeto que promete impulsionar o desenvolvimento local e valorizar ainda mais os imóveis da região.

Próximo a uma das principais instituições de ensino particular do município, além de supermercados, restaurantes e áreas comerciais em expansão, o Barra Garden também está localizado de frente para uma área destinada a futuros empreendimentos da Construtora Celi, integrando o master plan da Barra, que prevê um crescimento planejado, sustentável e com infraestrutura completa.

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer a casa decorada e vivenciar a experiência de morar em um espaço que combina conforto, lazer e qualidade de vida. Equipes da Construtora Celi estarão disponíveis para apresentar as tipologias das casas, explicar as condições de compra e auxiliar na escolha da melhor opção para cada perfil.

Texto e foto Marcelo Carvalho