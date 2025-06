Consulta a locais da prova objetiva do concurso para gestor governamental está disponível

Os inscritos no concurso público realizado pelo Governo do Estado para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) podem acessar, a partir desta segunda-feira, 2, no endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/concursos/seadse25, o cartão de confirmação de inscrição para conhecer os locais de realização da prova objetiva, que será aplicada no próximo domingo, 8 de junho. Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame vai selecionar profissionais para o provimento de sete vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal da Administração Estadual.

O concurso para EPPGG de Sergipe, cargo cujo subsídio inicial é de R$ 12,4 mil, está dividido em duas etapas. Na primeira delas, o candidato classificado na prova objetiva, dentro do limite estabelecido no edital, será convocado para a prova discursiva e de títulos. Por fim, os classificados na primeira etapa, dentro do quantitativo previamente definido, serão convocados para o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório, que constitui a segunda etapa da seleção.

Conforme o cronograma previsto, a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva será realizada no dia 10 de junho, e os candidatos poderão interpor recursos nos dias 11 e 12. O gabarito definitivo e o resultado preliminar da prova objetiva serão divulgados no dia 7 de julho. A convocação para a prova discursiva será divulgada no dia 22 de julho, mesma data em que ocorrerá a divulgação do resultado definitivo da prova objetiva. A prova discursiva está programada para 3 de agosto.

Para a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, o concurso é parte do processo de reestruturação de carreiras e de recomposição do quadro de pessoal do Estado, desenvolvido pelo Governo de Sergipe para aprimorar os serviços prestados à população. “O gestor governamental ocupa uma função estratégica e fundamental na Administração Estadual, atuando na elaboração e implementação das políticas públicas desenvolvidas pelo governo para melhorar a qualidade de vida dos sergipanos”, ressalta.

Instituída pela Lei estadual nº 4.302/2000, a carreira de EPPGG é típica de Estado e essencial ao aperfeiçoamento da gestão e da governança na Administração Estadual. São áreas típicas da atuação dos gestores governamentais, dentre outras, planejamento governamental, orçamento público, finanças, gestão de pessoas, contratações públicas, patrimônio, elaboração legislativa, gestão de projetos e inovação.

