CONSULTA AOS LOCAIS DE PROVA DO CONCURSO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Está disponível a consulta aos locais de prova do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Para consultar o cartão de convocação, em que consta o local, a sala e o horário de realização da prova objetiva, que será aplicada no dia 1º de junho, o candidato deve acessar a página do concurso no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – ibfc.org.br -, a banca organizadora do certame.

O concurso, conduzido pela SES e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), oferta 878 vagas em 14 cargos de níveis médio e superior da Rede Estadual de Saúde. Além da prova objetiva, classificatória e eliminatória para todos os cargos, o certame contará ainda com prova de títulos, etapa somente para os cargos de nível superior e de caráter apenas classificatório.

Para os profissionais de nível médio, as vagas estão distribuídas entre os cargos de Técnico de Enfermagem e Técnico em Radiologia. E para os profissionais de nível superior há opções para os cargos de Médico, Assistente Social, Biólogo, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Psicólogo, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional e Sanitarista.

Do total de vagas, 119 estão reservadas aos candidatos autodeclarados afrodescendentes, nos termos da Lei nº 8.331/2017; e outras 146 se destinam às pessoas com deficiência, conforme estabelece a Lei nº 3.549/1994. Cada candidato pode concorrer a apenas um cargo. As vagas estão distribuídas nas sete Regiões de Saúde do Estado e abrangem todos os municípios de Sergipe.

Além de suprir a demanda atual de profissionais da Rede Estadual de Saúde e aprimorar a qualidade do atendimento prestado pelo Governo do Estado em todos os 75 municípios, o concurso formará um cadastro reserva a ser utilizado pela SES durante a vigência do edital. O período é de dois anos, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Foto: Ascom/Sead