Consulta aos locais de prova do concurso da Fundação Renascer está disponível

Os candidatos inscritos para participar do concurso público da Fundação Renascer já podem consultar o local o local de realização das provas objetivas e de redação, que constituem a primeira da seleção e serão aplicadas no dia 13 de julho. O certame, realizado pelo Governo de Sergipe e coordenado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

Para consultar o cartão de confirmação com as informações sobre o local das provas basta acessar o endereço eletrônico do Idcap – www.idcap.org.br. O concurso visa ao provimento de 25 vagas para o cargo de agente socioeducativo, de nível médio, e outras sete para o de orientador social, que exige nível superior e cujas vagas estão distribuídas entre as áreas de Serviço social, Pedagogia e Psicologia.

Para os candidatos ao cargo de agente socioeducativo, as provas serão aplicadas no turno matutino, das 8h às 12h, e os locais de aplicação terão os portões fechados às 7h45. E para aqueles que concorrerão às vagas de orientador social, as provas serão aplicadas no turno vespertino, das 14h às 18h, com portões dos locais de aplicação fechados às 13h45.

Os aprovados para o cargo de agente socioeducativo ingressarão na carreira com vencimento inicial de R$ 2.582,83, e para o cargo de orientador social, R$ 3.308,76. Além das vagas disponíveis, o concurso formará um cadastro reserva que poderá ser utilizado durante a vigência da seleção, que é de dois anos e pode ser prorrogada por igual período.

Vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), a Fundação Renascer é a entidade responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social.

Concursos em andamento

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. Estão em andamento o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, o concurso da Polícia Militar e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, que selecionará profissionais para o provimento de 878 vagas do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

Além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e avança na preparação de outros importantes concursos, dentre os quais estão o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional, o de auditor fiscal tributário, e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto : Thiago Santos