Consultora do MEC visita futuras instalações da Faculdade Senac em Aracaju

O presidente do Sistema Comércio, Marcos Andrade, e o diretor Regional do Senac, Nilson Lima, estiveram reunidos na manhã desta terça-feira, 20 de agosto, com a consultora de processo junto ao Ministério da Educação e da Cultura (MEC), Marly Lopo. O motivo da visita foi conhecer as estruturas onde será instalada a Faculdade Senac, para fazer os ajustes necessários para o credenciamento junto ao órgão federal.

A gerente do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI), Priscila Melquíades, o arquiteto Quiones Aquino e a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares, acompanharam Marly Lopo na visita ao prédio.

“As instalações são ótimas e tenho certeza de que após as obras que já estão sendo feitas, nós teremos uma faculdade tecnológica inovadora, que vai agregar muito à região de Aracaju, a toda comunidade docente e discente. Sergipe só tem a ganhar com o credenciamento dessa faculdade”, destacou a consultora.

“O processo de credenciamento junto ao MEC, bem como as autorizações de cursos de graduação já estão em andamento. A iniciativa da faculdade irá ampliar as possibilidades para o Estado, tendo em vista que estaremos contribuindo para o desenvolvimento do ecossistema de inovação em Sergipe”, relatou Cristiane Tavares.

Após a visita ao prédio e conversa rápida no local com os diretores Regional, Nilson Lima, e de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto, a comitiva seguiu para a sede do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, onde foi recepcionada pelo presidente Marcos Andrade.

“Quero agradecer a todos do Senac, em nome do diretor Nilson Lima, e dos técnicos da empresa contratada, para conduzir os trâmites da criação da Faculdade. Hoje foi visto todo o projeto arquitetônico, de acessibilidade e de tratamento de resíduos, para que essa Faculdade de Tecnologia do Senac se torne realidade. É um momento de gratidão. O Sistema Fecomércio e o Senac são de excelência, procuramos fazer sempre melhor, pois cuidar de pessoas nos aproxima”, enfatizou Marcos Andrade.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

