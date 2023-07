Consumidores sergipanos podem negociar suas dívidas. Procon SE esclarece dúvidas

Com o objetivo de ajudar os consumidores endividados a regularizarem suas situações financeiras e buscarem soluções para o pagamento de suas dívidas, o Governo Federal lançou os programas ‘Desenrola’, do Ministério da Fazenda, e o ‘Renegocia!’, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os programas funcionam de maneira complementar, mas o consumidor precisa ficar atento para saber qual tipo de dívida cada um negocia e os prazos.

No programa ‘Desenrola’ podem ser negociadas apenas dívidas bancárias e a renda do consumidor não pode ultrapassar R$ 20 mil. O Ministério da Fazenda ressalta que a 3ª etapa do ‘Desenrola’ estará disponível para se habilitar em setembro, em data a ser informada, no site gov.br/desenrola, somente para quem se cadastrou no gov.br. Já com o ‘Renegocia!’, o consumidor pode procurar o Procon e negociar as suas dívidas com instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, entre outros, sem nenhuma restrição de valor até o dia 11 de agosto.

“O Programa ‘Desenrola’, do Ministério da Fazenda, e o ‘Renegocia!’, do Ministério da Justiça, são ações complementares. Esse mutirão [Renegocia!] é para atender consumidores com dívidas de um modo geral, não só bancárias, mas dívidas com lojas, de água, de luz. O objetivo é garantir que as pessoas consigam recuperar o crédito, e com isso condições melhores de fazer pagamentos. Como consequência, também servirá para melhorarmos a economia na medida em que o crédito é o elemento propulsor para que tenhamos crescimento econômico”, comentou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

A diretora da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor em Sergipe, Raquel Martins, comentou a importância do programa para que os consumidores sergipanos possam negociar as suas dívidas com o auxílio do Procon Estadual e lembra que os consumidores que procurarem o órgão estadual devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e algum documento que comprove o seu débito.

“O ‘Renegocia!’ é um programa muito importante para todos os consumidores sergipanos que pretendem negociar as suas dívidas, seja com instituições financeiras ou com empresas de telefonia, água energia, entre outros. Além do Procon Sergipe, que aderiu ao programa do Governo Federal, o consumidor também pode realizar a negociação da sua dívida através do site consumidor.gov.br. Os consumidores que procurarem os nossos postos de atendimento, seja na nossa sede ou nos CEACs, devem levar os documentos pessoais e algum que comprove a sua dívida, para que a gente saiba quem é a empresa e assim possamos solicitar essa negociação e de uma forma que caiba no orçamento do consumidor”, ressaltou a diretora.

Foto divulgação