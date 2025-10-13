Contador lagartense se torna embaixador de um dos maiores software de contabilidade do Brasil

Alterdata é referência no país em desenvolvimento de softwares e serviços de consultoria voltados à gestão empresarial e contábil

Com apenas 28 anos, o lagartense Luiz Valter já rompeu diversas fronteiras e vem colocando Sergipe em destaque nacional por sua atuação como contador e secretário-geral da Jucese. Nesta semana, por exemplo, o jovem tornou-se o primeiro sergipano a assumir o posto de Embaixador Alterdata, um dos maiores softwares de contabilidade do país.

Fundada em 1989, a Alterdata é referência nacional no desenvolvimento de softwares e serviços de consultoria voltados à gestão empresarial e contábil, atendendo escritórios de contabilidade, empresas comerciais, industriais, imobiliárias e condomínios em todo o Brasil.

Luiz Valter destacou a importância da marca em sua trajetória profissional: “Desde a época da faculdade, eu sempre fui fã da Alterdata. Lembro das aulas práticas e de como admirava a forma que a empresa transformava tecnologia em soluções para os contadores. Hoje, como contador e empresário contábil, posso afirmar com propriedade que a Alterdata faz parte da nossa rotina de forma essencial. Vivencio no dia a dia o quanto suas soluções otimizam processos, simplificam tarefas e entregam um sistema verdadeiramente completo, que entende as dores e necessidades de quem atua na contabilidade.”

O lagartense também agradeceu o novo título, como embaixador. “É uma honra poder contribuir para um software tão inovador, que segue impactando milhares de profissionais em todo o Brasil. Sou grato à equipe Alterdata da filial Sergipe pela confiança e à Matriz, em Teresópolis (RJ), por essa oportunidade incrível de representar uma marca em que sempre acreditei”, pontuou.

Luiz Valter é contador e empresário contábil, com ampla experiência. Possui pós-graduação em Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria, além de um MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário. Atualmente, exerce o cargo de Secretário-Geral da Junta Comercial do Estado de Sergipe, onde atua de forma estratégica na modernização e no fortalecimento do ambiente de negócios no estado.

