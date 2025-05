Contagem regressiva para o início do Forró Caju 2025 com atrações locais e nacionais

Começa nesta sexta-feira, 30 de maio, “O Melhor São João do Mundo é Aqui”, o Forró Caju 2025, na Praça Fausto Cardoso. O evento segue até domingo, 01 de junho, na praça onde, em 1993, tudo começou, mas seguirá por outros bairros com quase 30 dias de festa e mais de 60% das atrações formadas por artistas locais.

Com um formato descentralizado, a edição demonstra o compromisso da gestão da prefeita Emília Corrêa de levar os festejos para perto das comunidades, movimentar o comércio e impulsionar a economia de diversos bairros, consolidando a capital sergipana como o cenário do melhor São João do mundo.

Na Praça Fausto Cardoso, localizada no berço histórico e cultural da cidade, na região central, as atrações subirão no Palco Rogério entre os dias 30 de maio e 1º de junho, para compor a programação do Circuito Cultura Nordestina. O palco faz homenagem ao músico-poeta de Estância que eternizou a canção ‘Sergipe é o país do forró’.

Ainda neste circuito, a festa acontece no conjunto Augusto Franco nos dias 4 e 5 de junho. Já no bairro Bugio, as atrações se apresentam de 6 a 8 de junho.

A programação principal acontece entre 18 e 29 de junho, na tradicional Praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais.

Programação da Praça Fausto Cardoso

30/05 – Palco Rogério

Sena

Falamansa

Xote Baião

Irah Caldeira

31/05 – Palco Rogério

Luiz Paulo

Walter Nogueira

Nando Cordel

Fulô de Mandacaru

Douglas Gavião

01/06 – Palco Rogério

Sérgio Lucas

Assisão

Adelmário Coelho

Alcymar Monteiro

Joésia Ramos