Contagem regressiva para o show de Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Hawaii

Com expectativa de 100% casa cheia, artista se apresenta no dia 15 de agosto, no espaço Salles Multieventos, com turnê que celebra 40 anos de carreira

A cidade de Aracaju se prepara para receber um dos grandes ícones do rock nacional: Humberto Gessinger – vocalista da icônica banda Engenheiros do Hawaii – que traz a consagrada turnê comemorativa dos 40 anos de sua carreira para uma apresentação especial nesta sexta-feira, 15 de agosto, no Salles Multieventos, localizado na Av. Augusto Franco.

Marcado para iniciar às 22h (abertura dos portões às 20h), o show promete emocionar o público com um repertório que revisita os maiores sucessos do álbum “Acústico Engenheiros do Hawaii”. No repertório, clássicos como Infinita Highway, Pra Ser Sincero e O Papa é Pop. Além disso, Humberto Gessinger fará a estreia ao vivo do novo single “Sem Piada Nem Textão”, que integra seu mais recente álbum “Revendo o que Nunca Foi Visto”.

Com opções de Plateia, Mezanino e Mesa, os ingressos já estão disponíveis para compra online, pelo Guichê Web, e presencialmente nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça). O evento tem classificação indicativa de 16 anos e promete uma noite inesquecível para os fãs do cantor e da música brasileira. Últimos ingressos à venda!

Vale ressaltar que no dia do evento será exigido a apresentação das comprovações de meia entrada em todos os setores. Em Aracaju, o show é produzido pela RT Produções e a classificação é 16 anos. Mais informações pelo Whatsapp no telefone (79) 98148-8008.

Serviço

Evento: Turnê ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’

Atração: Humberto Gessinger, ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii

Data: 15 de agosto

Horário: 22h (20h abertura dos portões)

Local: Salles Multieventos (Av. Augusto Franco, 2500 – Ponto Novo)

Vendas: Ingressos de Plateia, Mezanino e Mesa à venda de forma online através do Guichê Web e presencial nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça).

Por Osanilde Oliveira – foto Luigi Vieira