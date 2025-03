Controladoria lança Ouvidoria no seu Bairro em comemoração aos 170 anos de Aracaju

Para comemorar o aniversário de 170 anos de Aracaju, a Controladoria-Geral do Município (CGM) lança o Projeto “Ouvidoria no Seu Bairro”, que tem como objetivo ouvir as demandas da população e melhorar a qualidade dos serviços públicos.

Durante todas as sextas-feiras de março, das 8h às 12h, a ouvidoria itinerante estará nas ruas da capital, oferecendo atendimento personalizado para os cidadãos e coletando dados para avaliar a satisfação dos usuários.

“A Ouvidoria Itinerante é uma oportunidade única para ouvir as demandas da população e melhorar a qualidade dos serviços públicos. Queremos ouvir a população e fechar uma parceria para trabalharmos juntos para uma Aracaju melhor!”, afirma a ouvidora-geral Thaíse Nunes.

De acordo com Thaíse Nunes, todo atendimento será documentado e encaminhado aos ouvidores setoriais das secretarias para que as demandas sejam respondidas.

Confira o cronograma de datas e locais:

07/03 – Centro – Praça General Valadão

14/03 – Conjunto Augusto Franco – Mercado Municipal Vereador Milton Santos

21/03 – José Conrado de Araújo – Av. São Paulo – nas proximidades da feira do Agamenon

28/03 – Santos Dumont – Mercado Setorial Viana De Assis

Por Ascom/CGM