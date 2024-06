Convidado do Podcast Podmaisvezes, Sub Tenente Elielson fala de sua atuação

O convidado do Podcast Podmaisvezes, comandado pelo ex vereador de Aracaju, veterinário e tenente da Policia Militar, Heliomarto foi o Sub Tenente Elielson, do Corpo de Bombeiro de Sergipe.

Experiente em ações de desastre e de salvamento de pessoas, o militar atua com cães nas áreas afetadas. Dentre muitas participações de desastres, o Sub Tenente Elielson relatou algumas situações como a de Brumadinho, que ele atuou com os cães do Bombeiro de.Sergipe.

Durante o bate papo, ele disse que foi como se estivesse em uma guerra ou assistindo um filme de terror e o que mais chamou e tocou seu coração, foi ao ver uma criança com uma cartolina e chamou a criança pra conversar e ele disse que a criança só fez um pedido a ele que encontrasse o pai dela.

Nesse momento, Elielson que desabou de emoção e abraçou a criança e que que iria fazer o possível para que o pedido dele fosse atendido.

Outro fato citado pelo Bombeiro, foi um fato que foi em uma atuação e do cão, junto com a delegado Tereza Simone, em achar uma pessoa que estava desaparecida em uma obra de construção e que teria sido o ultimo local onde essa pessoa tinha siso visto pela ultima vez. Ele relata que ao soltar o cão, o animal mostrou a todos que o corpo estava em um local e ao retirar o concreto, o corpo do desaparecido tinha sido achado. Nesta aços, os envolvidos foram presos.

Outras atuação do militar, foi no desabamento do prédio da Coroa do Meio e do desabamento do estabelecimento do Santo Antonio, onde ele lembra que um senhor saiu com muitas queimaduras fixou internado mas não resistiu e veio a falecer.

Segundo Heliomarto, esse podcast foi muito rico em detalhes de participação de um profissional em salvar vidas em suas diversas atrações no Corpo de Bombeiro de Sergipe.

O Sub Tenente Elielson informou ao final que atua na Apae, no apoio às crianças com autismo e que “é prazeroso ver crianças se recuperando sua capacidade normais em contato com o cão”, disse o militar.