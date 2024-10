Coopanest e Saese promovem uma manhã de alegria e diversão na Casinha de Jesus

Um Dia das Crianças inesquecível, cheio de muitas brincadeiras, guloseimas e brinquedos. Foi assim a comemoração da data mais esperada pela garotada assistida pelo Projeto Casinha de Jesus que fica no bairro Santa Maria, em Aracaju.

A iniciativa da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe ( Coopanest-SE) e da Sociedade de Anestesiologista do Estado de Sergipe (Saese) acontece todos os anos e faz parte do programa de responsabilidade social, que visa levar a diversas instituições algum auxílio que possa contribuir com suas atividades e manutenção. “Já fazem alguns anos que vimos aqui na Casinha de Jesus. É um projeto social de acolhimento a crianças carentes da comunidade muito importante e que precisa muito de ajuda”, afirmou o anestesista José Eduardo, presidente da Cooperativa.

Durante toda a manhã as crianças receberam lanche, participaram de várias atividades recreativas animadas pela Tia Mel e em seguida ganharam brinquedos.

De acordo com a coordenadora do projeto, Isabela Lourdes, a instituição assiste 97 crianças, entre 4 e 12 anos, em situação de vulnerabilidade, que moram no Santa Maria. “Elas recebem aqui toda assistência desde o reforço escolar, alimentação, assistência médica e odontológica. Nós também estendemos o auxílio aos familiares e com o nosso Centrinho de Saúde também ajudamos a comunidade”, explicou a coordenadora, ressaltando que o projeto faz parte da Instituição Servas e Servos da Trindade e que sobrevive de doações da sociedade.

“Faltam palavras para agradecer a colaboração da Coopanest para conosco e nossas crianças. Para a maioria esse será o único presente que eles vão ganhar”, ressaltou Isabele Lourdes, contando que todos esperam ansiosos a comunicação de que instituição foi escolhida para receber a visita da cooperativa médica.

Para Dr. Cárcio Porto, ver a alegria das crianças é muito gratificante. “Basta tão pouco para fazer a alegria dessas crianças e essa felicidade é contagiante. Nós nos envolvemos, participamos das brincadeiras, voltamos a ser crianças também”, afirmou.

“Proporcionar momentos como este de alegria e solidariedade é muito significativo para nós” disse o vice-presidente da Coopanest e membro da diretoria da Saese, Roberto Mellara, complementando que “A nossa função não é só cuidar da saúde das pessoas,mas também de vidas. Cuidar de vidas é proporcionar alegria para essas crianças tão carentes, é poder ajudar o próximo e nós enquanto cooperativa buscamos auxiliar algumas instituições e de alguma forma dar nossa contribuição”, destacou.

O Projeto

A instituição Servas e Servos da Trindade, com 30 anos de fundada, é responsável pelo Projeto Casinha de Jesus, que está situado no Bairro Santa Maria e assiste em torno de 97 crianças e 63 famílias. Elas recebem reforço escolar e participam de atividades diversas que contribuem com sua formação educacional e social, elas recebem refeições quando chegam e saem do projeto. De segunda a sexta-feira, as crianças ficam em tempo integral na instituição, onde estudam e desenvolvem outras atividades.

Como ajudar

A instituição se mantém através de doações da sociedade, que podem ser feitas através do PIX: 00.949.178/0001-83 ou alimentos, material de limpeza, etc.

Fonte e foto assessoria