Coopanest-SE promove treinamento de Compliance para cooperados

A Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE) promoveu, na noite da última quarta-feira (27), um treinamento de Compliance voltado aos cooperados.

O encontro contou com a participação do professor e consultor Eduardo Lamy, especialista na área, que apresentou as principais diretrizes do programa, incluindo temas como questões concorrenciais e o combate a diferentes formas de assédio nas instituições.

De acordo com o presidente da cooperativa, José Eduardo de Assis, a iniciativa reforça o compromisso da Coopanest com a ética e a transparência em todas as suas ações. “A Coopanest já vem trabalhando há alguns anos com o programa de compliance e agora busca a certificação. Primeiro porque o compliance promove a cultura da ética e da integridade, fundamental para uma empresa em crescimento. Além disso, torna o ambiente mais eficiente ao reduzir riscos de fraudes e processos, o que fortalece nossa competitividade, reputação e garante mais integridade em nossa atuação no mercado. Esse é o nosso propósito com relação ao compliance”, destacou.

O consultor Dr. Eduardo Lamy, advogado e responsável pelo programa de Compliance da Coopanest-SE, ressaltou que a adoção e a busca pela certificação em compliance garantem sustentabilidade, confiabilidade e segurança para a cooperativa, seus cooperados e a sociedade. “Apresentamos a transparência que o compliance assegura às empresas em suas diferentes atuações, desde as relações internas até o contato com pacientes, colaboradores e operadoras de saúde. Discutimos os tipos de assédio, formas adequadas de comunicação e conduta, além de medidas de prevenção contra ilícitos relacionados à corrupção. O compliance tem justamente a função de mapear os riscos de cada atividade e atuar para prevenir que irregularidades ocorram”, explicou.

O anestesiologista Áley Newton Marinho Andrade, membro do Conselho Superior da cooperativa, reforçou que a Coopanest está em sintonia com as exigências atuais de governança e qualidade. “A Coopanest, ao adotar o compliance, demonstra sua preocupação em garantir uma gestão de excelência. Hoje, todas as contratualizações públicas exigem que a empresa contratada tenha processos de compliance, reforçando a ética, a transparência e o zelo. Estar em conformidade é também estar à frente do tempo, entregando à sociedade um trabalho honesto, seguro e de qualidade”, afirmou.

Na mesma linha, o anestesiologista Vinícius de Almeida Vasconcelos, 1º secretário da cooperativa, destacou que o programa também está diretamente ligado ao cuidado com os pacientes e ao fortalecimento das relações institucionais. “A Coopanest sempre prezou pela segurança do paciente, pelas boas práticas de relacionamento interno e pelo diálogo ético com nossos parceiros. A política de compliance vem justamente para proteger não apenas a cooperativa, mas também as instituições com as quais nos relacionamos”, ressaltou.

Ao final do treinamento, foram sorteadas entre os participantes duas inscrições para o 70º Congresso Brasileiro de Anestesiologia (CBA), que será realizado de 26 a 29 de novembro, em Salvador. As ganhadoras foram as anestesiologistas Flávia Nathália e Keite Ivi.

