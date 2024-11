Coopanest-SE recebe Selo Amigo da Mulher concedido pelo Tribunal de Sergipe

Representando a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe ( Coopanest-SE), o vice-diretor de Gestão, Tecnologia e Inovação, Dr. Danilo Dantas Freire Lima, assinou o Termo de Cooperação Técnica do Projeto Reconstruir-SE, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe . “A entidade Coopanest-SE congrega os anestesiologistas do Estado que atuam em todos os espaços públicos e privados. A nossa entidade cooperativa tem afeição pelo coletivo e princípio de retribuição social à comunidade. Assim, encontramos na participação do projeto Reconstruir-SE, uma grande oportunidade de cumprir esta importante vocação”, declarou o médico anestesioligista Danilo Lima.

O evento organizado pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, faz parte da programação da 28ª edição da Semana Justiça pela Paz. A solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira, 23, no auditório do Tribunal de Justiça, onde ocorreu a assinatura do convênio Projeto Reconstruir-SE cujo objetivo é proporcionar cirurgias reparadoras e outros serviços na área de saúde para mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência doméstica e familiar, que sejam partes em processos em andamento ou julgados.

O projeto é considerado de grande importância para mulheres, crianças e adolescentes que sofrem com a violência doméstica e ficam com marcas físicas muito graves e emocionais. “O projeto visa atender esse público de forma multidisciplinar, seja com cirurgias plásticas para aquelas que precisam, seja com o atendimento psicólogo, psiquiátrico, odontológico e o fisioterapêutico. Então, vamos buscar a cura física e emocional para essas mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência”, destacou a juíza coordenadora da Mulher, Jumara Porto.

Participam da cooperação, a Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital de Cirurgia, a Universidade Tiradentes, o Centro Universitário Estácio de Sergipe, a Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe, bem como médicos e cirurgiões plásticos que atuarão de forma voluntária.

Foto e texto: Ascom/Coopanest-SE