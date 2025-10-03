COOPERATIVAS VÃO À PREFEITURA AGRADECER EMÍLIA CORRÊA POR EMPENHO NA REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO NA ZONA SUL

Na tarde desta quinta-feira, 2, motoristas, presidentes e dirigentes das cooperativas que representam o transporte complementar urbano de Aracaju se reuniram em frente à sede da Prefeitura para agradecer à prefeita Emília Corrêa. A manifestação de reconhecimento ocorreu após a aprovação, por unanimidade, na Câmara Municipal, do projeto de lei que regulamenta a atividade, encaminhado pelo Executivo.

Durante o encontro, a prefeita Emília destacou a relevância da conquista e a luta dos trabalhadores pela regulamentação. “Foi Deus quem estabeleceu o tempo das coisas e me usou como instrumento para este momento. Quero que aproveitem, porque sei o quanto vocês sofreram e lutaram por essa regulamentação. Como vereadora acompanhei de perto essa angústia e agora, como prefeita, reafirmo que podem contar comigo”, afirmou Emília Corrêa, ao anunciar que em breve assinará a sanção.

Ela também ressaltou a importância da diversidade de modais para a mobilidade da população, sobretudo para quem vive nas áreas mais afastadas da região central. “O povo de Aracaju é quem decide se vai de transporte complementar, de táxi, de Uber ou de ônibus geladinho. Essa escolha é do usuário, mas o nosso compromisso é dar suporte a todas as categorias. Os taxistas não foram esquecidos e não serão. Sempre disse isso e vamos cumprir. Há uma necessidade especial de apoio nas regiões onde eles atuam, para atender a quem mora ali. Hoje, foi feita justiça e ver essa alegria não tem preço”, completou a prefeita.

O presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo do bairro Santa Maria (Cooptasmar), Francisco Correia, conhecido como Chicão, descreveu o momento como histórico. “Hoje foi o dia mais feliz de toda a minha vida. Hoje foi a regulamentação, hoje nosso sonho foi realizado com essa aprovação, através da prefeita Emília Corrêa e dos vereadores de Aracaju, que se comprometeram junto com a prefeita. Agora a próxima comemoração é a sanção, que eu tenho certeza que essa mulher de palavra vai sancionar e aí sim a gente vai trabalhar com dignidade e sem perseguição”, afirmou.

A presidente da Coopetraju, Conceição Carvalho, que administra quatro cooperativas e representa 289 cooperados nos bairros Coroa do Meio, Santa Tereza, Atalaia e o conjunto Augusto Franco, também reforçou o significado da medida. “O projeto trouxe dignidade para todos os trabalhadores que vão poder trabalhar indo e vindo, sem ninguém prender os carros, sabendo que vai sair de casa e trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E antes saia de casa e às vezes voltava sem o pão e sem o carro. Hoje não, hoje a prefeita e os vereadores estão dando dignidade para todo mundo trabalhar em paz”, declarou.

Entre os motoristas que participaram da comemoração estava José Carvalho, integrante da cooperativa do Santa Maria. “Estou muito feliz, não há palavras para poder falar hoje, estou muito emocionado com essa vitória. E só tenho a agradecer a Deus e a prefeita de Aracaju e toda a câmara municipal. É um momento que dá dignidade para os trabalhadores. Já sofri muito, há mais de 20 anos que eu sofro. Já estou numa idade avançada, mas eu sempre tive fé que um dia ia acontecer e finalmente aconteceu, agora é só comemorar”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/SecomPMA