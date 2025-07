Coordenador  da Confraria do Carro Quebrado se reúne com Comandante da PM

Na última semana, o coordenador da Confraria do Carro Quebrado se reuniu com o Comandante Geral da Polícia Militar e com o comando do CPMC para tratar de questões urgentes relacionadas à segurança pública do bairro São José, onde o Carro Quebrado tem sua base e forte atuação cultural.

A visita teve como principal objetivo solicitar reforço no policiamento local, diante de relatos de invasões a casas, inclusive com moradores presentes, e outras ações de vandalismo na região.

“Nosso trabalho vai muito além de organizar o Carnaval. A Confraria do Carro Quebrado tem um compromisso real com a comunidade durante todo o ano. Segurança, dignidade e valorização do território são pautas que nos mobilizam diariamente”, declarou o coordenador.

A reunião demonstra que cultura e cidadania caminham juntas, e que cuidar do Carro Quebrado é, antes de tudo, cuidar de gente.

