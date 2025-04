Coordenador do Carro Quebrado agradece o apoio do coronel George Melo, comandante do CPMC

“A gente sabe que fazer uma festa do tamanho do Carro Quebrado exige mais do que organização exige parceria! E a Polícia Militar de Sergipe foi essencial pra que tudo acontecesse com segurança e tranqüilidade”.

A declaração foi feita pelo coordenador Carro Quebrado, Júnior Pinheiro, que esteve nesta segunda-feira (14), no Comando Geral para agradecer pessoalmente ao comandante do Policiamento da Capital (CPMC), coronel George da Silva Melo, pelo apoio firme e presente durante o evento.

“É com união que a gente faz história. E o Carro Quebrado segue mais forte do que nunca!”, disse Junior Pinheiro.