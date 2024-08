Copa do Brasil e Brasileirão série B: A jogada de craque do Bob’s para se conectar com o público e expandir pelo Brasil

Patrocínio a times e campeonatos, operações em estádios e impacto regional estão entre os principais atrativos para os investimentos da marca no futebol

Um dos principais desafios das empresas no Brasil é impactar seus diversos públicos, já que o país tem dimensões continentais. O Bob’s, por exemplo, é uma rede com mais de 1.000 pontos de venda, presente em mais de 250 municípios, e para gerar conexão com clientes e investidores é preciso um esquema tático muito bem planejado.

Neste contexto, a marca tem investido em uma paixão nacional, o futebol. Atualmente, o Bob’s é patrocinador do Campeonato Brasileiro – Série B e da Copa Betano do Brasil, duas competições democráticas que abrangem de Norte a Sul do nosso território: “O futebol representa a cultura, a identidade e a história do nosso país, ele tem o poder de se conectar com todos os públicos, de diferentes idades, classes sociais, e ainda coleciona inúmeras histórias que inspiram gerações”, comenta Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob’s. “O futebol tem o poder de movimentar paixões. E acima de tudo, gerar lembranças. É aí que nos inserimos: queremos fazer parte desta memória, destes momentos de lazer e diversão”, completa a executiva.

Além da Copa Betano do Brasil e Brasileirão – Série B, a marca também assina o patrocínio da Supercopa Rei (2023 e 2024). No estado do Rio de Janeiro, onde o Bob’s nasceu, o apoio é direcionado ao Campeonato Carioca e para ações, como a parceria com o “Sócio Futebol” do Fluminense, com descontos no programa de vantagens Bob’s Fã.

Em toda a sua história, a rede de fast food já apoiou diversos campeonatos estaduais e nacionais, além de times como, o Botafogo (RJ), Guarani (SP), a Ponte Preta (SP) e o Brasil de Pelotas (RS).

Torcida Bob’s

O sucesso de marketing se une ao projeto de expansão da rede. Atualmente, o Bob’s possui unidades em estádios como São Januário (RJ), Estádio Olímpico Nilton Santos (RJ) e Neo Química Arena (SP), e tem buscado novos franqueados para aumentar a presença nestes espaços. As lojas são adaptadas, tanto na estrutura quanto no cardápio, que tornam viável a operação dentro das arenas, com distinção de atendimento em dias de jogos.

Junto das operações, surgem oportunidades de ativações, como o lançamento em abril deste ano do sanduíche “Bob’s Dinamite”, em homenagem a Roberto Dinamite, ex-jogador do Vasco da Gama. O lanche é vendido exclusivamente nos dias de jogos no estádio do São Januário.

“O Bob’s é uma marca presente em grandes eventos pelo país e com o futebol não poderia ser diferente. Patrocinar clubes e campeonatos, e expandir nossas operações em estádios, aumentam a visibilidade e alcance da rede, fortalecendo nossos pontos de contato com os consumidores, abrindo portas para novas oportunidades de negócios e parcerias estratégicas”, comenta Antonio Detsi, diretor-geral do Bob’s.

Para 2024, a rede está com um plano de expansão e a meta é inaugurar 120 novos PDVs no Brasil, o que incluí unidades dentro de estádios brasileiros. O investimento inicial para ter uma franquia do Bob’s fica entre R$ 850 mil até R$ 1,6 milhão, dependendo do ponto de venda, local e estrutura da loja do Bob’s, que possibilita diversos modelos de negócios, entre eles: store in store, lojas de rua, shoppings e drive-thrus.

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

Assessoria/Bob’s