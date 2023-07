Copa do Mundo Feminina: confira o funcionamento dos serviços neste sábado

Neste sábado, 29, a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina entra mais uma vez em campo, em disputa contra a França. Em virtude do Decreto nº 7.231/23, o horário de funcionamento de alguns órgãos municipais será alterado, em caráter excepcional. A medida estabelecida exclui os serviços considerados essenciais, os quais não serão alterados.

Confira como fica o funcionamento dos serviços municipais durante o segundo jogo do Brasil.

Saúde

Seguirão abertos os hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, Centro de Especialidades Odontológicas, Maternidade Municipal Lourdes Nogueira e Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal.

Além disso, a vacinação nos shoppings (RioMar, Jardins e Aracaju Parque) também funciona normalmente.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não funcionam durante o final de semana e retornam ao atendimento normal na segunda-feira.

Serviços urbanos

As feiras livres ocorrerão normalmente, sem alteração e no horário habitual, nos seguintes bairros:

Santo Antônio, na Avenida Juscelino Kubitscheck; 18 do Forte, rua Cabo Jordino; Grageru, na rua Mariquinha Seixas Dória; e no Cirurgia, na rua Nossa Senhora das Dores. Também haverá feira livre nos conjuntos São Carlos, na avenida Santa Gleide, e Santa Tereza, na rua Professora Virgínia Cardoso Souza, na praça das Mães.

Os serviços de limpeza pública e coleta domiciliar acontecem conforme a programação do dia. O Cata Treco não funciona no sábado e volta à programação normal na segunda-feira.

Os parques funcionam em horário habitual: Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, das 5h às 21h30; Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, das 6h às 18h.

Também não sofrem modificação os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, ocorrendo das 8h às 17h.

Defesa Social e Cidadania

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) continuará prestando seus serviços essenciais normalmente. A Defesa Civil permanecerá com equipes no plantão, para atendimento às demandas que possam surgir através do número emergencial 199. Já o Procon Aracaju funciona em dias úteis, de segunda a sexta-feira.

Educação

Na Secretaria Municipal da Educação (Semed), os setores administrativos e a Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA) não terão expediente durante o final de semana.

Funcaju

Todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) não funcionarão durante o sábado de jogo, retornando na segunda-feira

Fundat

Os serviços da Fundat também não funcionam aos finais de semana, permanecendo sem mudança no cronograma em virtude dos jogos.

Fonte PMA