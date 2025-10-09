Copa Serigy: Aracaju encara Poço Verde pelas oitavas de final neste sábado

O campo Anchietão, no bairro Bugio, será palco da partida decisiva entre as equipes femininas de Aracaju e Poço Verde, válida pelas oitavas de final da Copa Serigy de Futebol Amador. Trata-se de jogo único marcado para este sábado, 11, às 15h. As aracajuanas chegam como favoritas após o título da Regional 1 no último fim de semana.

Liderado pela técnica Gracielle Costa, o time da capital segue invicto com 100% de aproveitamento. Em cinco jogos, somaram 30 gols e não sofreram nenhum. Destaque para a atacante Mabel, artilheira do time com 10 gols. Ela disse estar confiante na classificação para a próxima fase.

“Nosso time está bem entrosado e os resultados mostram a nossa força. Vencemos 4 jogos por goleada e temos um poderoso ataque e uma excelente goleira, mas isso não é tudo. Temos que manter a humildade a cada partida em busca da vitória”, acrescentou a goleadora.

Esta será a primeira vez que a seleção de Aracaju vai jogar no campo do Anchietão; as outras partidas pela Copa Serigy ocorreram no estádio Adolfo Rollemberg e na Arena Batistão, ambos na capital, e no Wellington Elias, em Nossa Senhora do Socorro.

A técnica Gracielle Costa fez um balanço da campanha até aqui e demonstrou otimismo no título geral da competição. “Estamos vivendo um passo a cada jogo, e neste momento de reta final é importante estar com a confiança lá no alto para tentar a classificação para as quartas de final”, destacou.

A participação das meninas na competição conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju. Por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), o poder público municipal investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, água e toda estrutura nunca vista antes. O investimento alcançou também o time masculino, mas os meninos foram eliminados na primeira fase.

“É uma ordem da prefeita Emília apoiar o esporte feminino na cidade. Inclusive ela está acompanhando de perto os jogos e trata-se de uma reparação histórica com as mulheres. Não estamos medindo esforços para cumprir a determinação. Aliás, o futebol feminino está em plena evolução no Brasil e Aracaju caminha na mesma direção”, avaliou o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira.

Foto: Samili Marques