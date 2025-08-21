Copa Serigy: Aracaju enfrenta seleção de Itaporanga na 2ª rodada

Depois de estrear com vitória nas categorias masculino e feminino, a seleção de Aracaju enfrentará o time de Itaporanga D’Ajuda na segunda rodada da Copa Serigy de Futebol Amador. A partida entre as duas cidades acontece neste domingo, dia 24, no estádio Adolfo Rollemberg, na zona oeste da capital. As meninas jogam às 8h e na sequência os meninos entram em campo.

No time feminino, a destaque chama-se Lys. A atacante anotou dois com dois na goleada sobre São Cristóvão pelo placar de 5 a 0. No masculino, a coletividade chamou a atenção na vitória por 2 a 0 também diante de São Cristóvão.

A Copa Serigy de Futebol Amador será disputada durante três meses com jogos simultâneos aos finais de semana em diversas cidades sergipanas. São 31 municípios participantes, todos eles com equipes inscritas no masculino e feminino.

A participação dos times da capital tem o apoio total da Prefeitura de Aracaju. Por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), o poder público municipal investiu R$ 150 mil para custear despesas com o transporte dos atletas, salário da comissão técnica, ambulância, água e toda estrutura nunca vista antes.

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, espera contar novamente com o apoio da torcida em busca da segunda vitória. “Convidamos o torcedor aracajuano que gosta de futebol amador para prestigiar nossas duas equipes na competição. São jogos que prometem fortes emoções e a Prefeitura de Aracaju está empenhada em fortalecer o esporte de base na cidade”, acrescentou.

Texto e foto ascom Sejesp