Corais infantis encantam o Natal esta semana no RioMar Aracaju

Shopping promove apresentações de cantatas que aquecem o coração e celebram a magia do Natal

A magia do Natal no RioMar Aracaju continua a surpreender! A partir desta semana, o shopping será palco de emocionantes apresentações de corais natalinos, que prometem tocar os corações dos visitantes com cânticos encantadores.

As apresentações acontecem na escadaria monumental, no Piso L1, próximo à Praça de Eventos Rio. Crianças e adolescentes darão vida a canções natalinas que resgatam o espírito de união e alegria da época.

A temporada de apresentações será encerrada com uma performance natalina do grupo de ginástica Sórg Clube, proporcionando um espetáculo inesquecível. Confira a programação:

Terça-feira (03/12): Coral Colégio Arqui – 19h

Quarta-feira (04/12): Coral Licre – 15h l Coral Escola Adventista – 18h30

Quinta-feira (05/12): Coral Nação Arqui – 17h

Sexta-feira (06/12): Grupo de Ginástica Sórg Clube – 19h

Foto Shutterstock

