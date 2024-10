Coral Canarinhos de Sergipe abre programação da Vila da Criança desta quarta

Mais um dia de Vila da Criança, nesta quarta-feira, 23, e a programação segue na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, com brincadeiras, muita comida, espetáculos e sessões, além de oficinas de artes, entre outras atividades lúdicas disponíveis na primeira edição do evento, promovido e organizado pelo Governo do Estado. Todas as atrações da Vila são gratuitas.

Teatro

O Coral Canarinhos de Sergipe abre a programação do teatro nesta quarta, às 17h30. Em seguida, a Trupe Kadrabra apresenta ‘A História do Sr. e Sra Espantalho’, às 19h, que narara história de um típico casal de interior que planta e colhe para sobreviver. Às 20h30, o grupo de teatro Raízes Nordestinas apresenta o espetáculo ‘Meu Opará’, que narra a vida cotidiana do povo ribeirinho, sobretudo das crianças, além das tradições de brincadeiras vividas às margens do Rio São Francisco.

Cinema

Em mais um dia de sessões, o cinema da Vila exibe às 17h30 o curta ‘As Aventuras de Seu Euclides: Chegança’. Às 18h e às 18h30, está marcada a apresentação de ‘Tia Ruth, uma história de amor’. O filme ‘Perlimps’ será exibido às 19h e ‘Além da Lenda’ às 20h30.

Vila da Criança

Esta é a primeira edição da Vila da Criança, que conta com teatro, cinema, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, Arena Gamer, Aquário de Recreação, três casas temáticas e Minicidade.

O espaço na orla tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança, como Samu e Conselho Tutelar.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Programação desta quarta-feira, 23/10

Teatro da Vila da Criança

17h30 – Coral Canarinhos de Sergipe

19h – A História do Sr. e Sra Espantalho – Trupe Kadrabra

20h30 – Meu Opará – Grupo de Teatro Raízes Nordestinas

Cinema da Vila da Criança

17h30 – As Aventuras de Seu Euclides: Chegança

18h – Tia Ruth, uma história de amor

18h30 – Tia Ruth, uma história de amor

19h – Perlimps

20h30 – Além da Lenda

Foto: Thiago Santos