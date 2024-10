Coral Canarinhos de Sergipe é uma das atrações desta quarta-feira, na Vila da Criança

Nesta quarta-feira, 9, a Vila da Criança, promovida pelo Governo de Sergipe, continua a oferecer uma programação divertida para todas as idades. A ação acontece na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, e segue até o dia 26 de outubro, funcionando sempre das 17h às 22h.

As atrações prometem encantar o público infantil e seus familiares, proporcionando momentos de diversão e cultura. Um dos destaques vai para o Cinema da Vila da Criança, que oferece cinco sessões diárias de filmes de curta-metragem em um ambiente climatizado com capacidade para 100 pessoas sentadas. As sessões começam a partir das 17h30 e seguem até as 22h, nos seguintes horários: 17h30 às 18h; 18h30 às 19h; 19h30 às 20h; 20h30 às 21h; 21h30 às 22h. A entrada é gratuita, por ordem de chegada, com o controle de acesso por fila, respeitando a capacidade máxima do local.

Além do cinema, a programação cultural da Vila da Criança também inclui apresentações artísticas. Nesta quarta-feira, o Teatro da Vila da Criança conta com três atrações especiais. A primeira delas acontece a partir das 17h30, com o Teatro de Fantoches da Defesa Civil. Já às 19h, é a vez da apresentação Faz de Conta, da Companhia Ponto de Teatro. E às 20h30, a criançada poderá curtir a apresentação do Coral Canarinhos de Sergipe.

Vila da Criança

Além da programação artística, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade. No Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, a vila conta com uma programação especial, marcada pelo Bloquinho da Criança e shows musicais.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Programação do Teatro da Vila da Criança

Dia 9/10 (quarta-feira)

17h30 – Teatro de Fantoches – Defesa Civil

19h – Faz de Conta – Companhia Ponto de Teatro

20h30 – Coral Canarinhos de Sergipe

Foto: Igor Matias