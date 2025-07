Coreto recepciona visitantes e turistas com trios pé de serra na Vila do Forró

O Coreto é um espaço na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju, que relembra a tradição das edificações existentes em Sergipe desde o período imperial. É nesse espaço tradicional onde trios de forró pé de serra dão as boas-vindas forrozeiras aos visitantes e turistas desde que os festejos juninos foram iniciados em 30 de maio pelo Governo de Sergipe. E a recepção festiva continua até 27 de julho, completando os 60 dias ininterruptos do maior São João à beira-mar do Brasil. As apresentações têm agradado o público amante da autêntica música nordestina, que dá ainda mais regionalidade à cidade cenográfica.

De terça a domingo, há sempre três performances no Coreto. Na noite da última quarta-feira, 9, por exemplo, a primeira foi de Edcassio do Acordeon a partir das 17h30. Em seguida, às 19h, foi a vez de o Trio Fala Sério se apresentar. Para finalizar a noite, o público assistiu a muito xote, xaxado e baião do Trio Xamego Bom. Assim, como num centro de convivência, onde costumes e tradições se mantêm vivos, os visitantes e turistas são acolhidos com muita cultura e de forma afetuosa e hospitaleira.

É desse modo que o engenheiro de segurança aposentado Milton Rezende, de Aracaju, se sente ao ir à Vila do Forró com a família. Ele confessa, inclusive, que já esteve quatro vezes na cidade cenográfica este ano e que o Coreto é sempre parada obrigatória. Acompanhado da esposa Silvia Alves, que é técnica de enfermagem, e do filho Milton Vinícius, de 14 anos, o aposentado enalteceu o espaço. “Achei ótimo, porque coreto a gente só via em novela. Agora, a gente está vendo ao vivo e em cores. É a porta de entrada da Vila. E ainda ter um trio de forró para animar é muito bom, e eles cantam muito bem”, elogiou.

Já Silvia Alves, por sua vez, ressaltou a beleza da construção e o fato de ser um atrativo para quem visita a Vila do Forró. “O coreto atrai as pessoas que não podiam ou não queriam ir aos shows maiores no Arraiá do Povo, por exemplo. Mas é um espaço especialmente para quem vem prestigiar artistas tipicamente sergipanos”, opinou.

O técnico judiciário João Victor Mello, que é da Paraíba, mas mora em Sergipe há cerca de 25 anos, parabenizou o Governo do Estado por apresentar a cultura nordestina, mais especificamente a sergipana, de um modo singular para os visitantes e turistas por meio do Coreto na Vila do Forró. “A gestão estadual está de parabéns por toda a infraestrutura e a organização do evento. O governo, aliás, tem acertado, ano após ano, com toda essa iniciativa. Só quero agradecer por esses 60 dias de forró!”, destacou.

João Victor Melo também salientou o fato de poder aproveitar o forró pé de serra, do qual gosta bastante e que considera muito válido para que turistas possam conhecer o autêntico São João nordestino. “Forrozinho pé de serra é bom demais para dançar agarradinho”, resumiu e, logo em seguida, chamou a noiva, a nutricionista Thaís Grillo, para dançar. O jovem também estava acompanhado da mãe, a corretora de imóveis Elinete Melo, e dos irmãos Gustavo e Ana Beatriz Melo.

