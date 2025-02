Coro Sinfônico da Orsse abre inscrições para cantores voluntários em Sergipe

No ano em que completará 20 anos de existência, o Coro Sinfônico Amador da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) abre inscrições para cantores voluntários. São 40 vagas para os diferentes naipes componentes do Coro Sinfônico: sopranos, mezzo-sopranos e contraltos, tenores, baixos e barítonos. O Coro, que faz parte da Orsse, é destinado a concertos solo e apresentações junto à orquestra e é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro.

O maestro do Coro Sinfônico, Leonardo de Rezende, explicou que o processo é muito simples. “Atualmente, o Coro é composto por 60 integrantes; é o maior grupo vocal do estado. Foi criado no ano de 2005 e, neste ano, o grupo completará 20 anos de existência. Para este ano, o Coro desenvolverá um repertório belíssimo, em comemoração aos 20 anos, e convidamos a todos que tiverem interesse em participar das audições. E a seleção é muito simples; é uma audição onde nós, da direção do coro, iremos detectar a saúde vocal do candidato, ouvido musical, habilidade de cantar melodia e manter a afinação”, concluiu.

Para o maestro da Orquestra Sinfônica de Sergipe, Guilherme Mannis, o Coro agrega bastante. “Nosso Coro Sinfônico da Orsse é um grupo de excelentes cantores amadores, que faz um belíssimo trabalho na preparação de peças coral-sinfônicas, e também com repertório coral solo. Ele direciona a abrangência de repertório da Orsse também para a área vocal, e insere a sociedade em geral em nosso trabalho, visto que participam do coro cantores amadores das mais variadas profissões e atividades. É um trabalho de grande importância e muito gratificante para todos”, exclamou.

Inscrições

Para se inscrever, o interessado deve preencher este formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW5l6vcSi2iMur7mRQu-E_YLYB0CR2tr9BKGF0J7ZBs431Xw/viewform?usp=sharing). Não é necessária experiência ou leitura musical.

Após o encerramento das inscrições, os inscritos participarão de uma audição no dia 26, realizada no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. O resultado da audição será divulgado até o dia 3 de março, no Instagram da Orsse.

Os selecionados para fazer parte do Coro Sinfônico também serão notificados por meio do e-mail informado no momento da inscrição.

Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail: orsse@funcap.se.gov.br.

Foto: Tâmara Mannis