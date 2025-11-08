Coro Sinfônico da Orsse leva projeto Orquestra na Estrada para Japoatã

O Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse) desembarcou em Japoatã, município do baixo São Francisco, nesta sexta-feira, 7, na Paróquia Nossa Senhora do Desterro, em mais uma edição do projeto itinerante Orquestra na Estrada. A ação é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e, nesta edição, com apoio da Prefeitura Municipal de Japoatã.

Retomado neste ano, o projeto visa descentralizar as apresentações do grupo, levando-as para o interior do estado com o objetivo de que mais pessoas tenham acesso à música de concerto de forma gratuita, além de aproximar o público sergipano da produção artística sinfônica do estado.

Sob a regência do maestro Daniel Freire e com preparação vocal e participação solista da soprano Verônica Santos, o grupo apresentou um repertório que contou com obras consagradas da música vocal de concerto e arranjos especiais de canções populares brasileiras.

“Foi uma noite maravilhosa, com uma receptividade excepcional do público. Eles, desde o primeiro momento, acompanharam as músicas, mesmo sendo um repertório em uma linguagem erudita, uma linguagem sinfônica. Mas a música vocal tem esse poder de atrair as pessoas, as pessoas se sentem pertencentes. Eles se sentiram tocados por esse repertório, tanto é que solicitaram, no bis, ‘Ave Maria Sertaneja’ por achar que traduzia muito da realidade, muito da fé que nós temos aqui e compartilhamos com a cidade de Japoatã”, afirmou Daniel Freire.

Para o tenor do grupo, Lucas Bezerra, apresentar-se na cidade onde cresceu, Japoatã, foi a realização de um sonho. “É muito bom eu, como filho da terra, nascido e criado aqui, me alegra, me emociona trazer para a igreja e ver tantas pessoas conhecidas podendo apreciar um pouquinho da arte que nós produzimos. Considero muito importante essa descentralização da cultura, trazer para lugares onde muitas vezes a gente não consegue ter acesso. Muito bonito e de grande valia”, disse.

Público aprova

De Neópolis, município do baixo São Francisco, Marcos Silva foi com sua irmã, que é madrinha de um dos integrantes do grupo, para prestigiar a apresentação. “Eu estou muito emocionado, porque vendo ao vivo, presencialmente, a gente nota que realmente a gente tem muita cultura a mostrar. E esse coro sinfônico realmente nos trouxe muita alegria. Estou até extasiado de emoção e sairei daqui com gratidão a Deus por estar aqui presente”, contou.

Para a historiadora Selma Maria Ferreira, essa foi uma oportunidade de reencontro com o grupo. “Apresentação muito boa, muito bonita. Já vi outras vezes, mas há muito tempo, melhor ainda é ter essa apresentação linda na nossa cidade. Desejo que esse projeto continue por muito tempo, pois leva música de qualidade e conhecimento para as pessoas”, afirmou.

Já Maria Célia Pereira foi acompanhada de sua família e destacou a iniciativa. “Estou maravilhada. Se eu não tivesse vindo, estaria arrependidíssima. Espero que o grupo venha mais vezes, porque deram um show. Eu me emocionei e me arrepiei muito hoje. Muito bom”, pontuou.

Foto: Marco Ferro