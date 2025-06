CORONEL DIRETOR DE OPERAÇÕES DO CBM ENTREGA O CARGO, ALEGANDO NÃO ESTAR CONSEGUINDO EXERCER AS ATRIBUIÇÕES

O blog Espaço Militar divulgou na tarde desta sexta-feira (27) a informação que teve acesso ao ofício encaminhado pelo Coronel BM Max Oliveira Meneses, Diretor de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), onde o entrega seu cargo, fato ocorrido no último dia 25.

Ele relata no ofício encaminhado, de que não está conseguindo exercer as atividades previstas em sua magnitude, por divergências profissionais relativas ao modelo de gestão do comando, impedindo, dessa forma, uma melhor prestação de serviço à sociedade.

Ainda no ofício, o Coronel BM Max destaca a relevância da Diretoria Operacional, e que tal divergência tende a interferir na busca de melhores condições de trabalho para a tropa, colocando assim o cargo à disposição do comando do CBMSE.

Matéria do blog Espaço Militar