CORPO DE ADOLESCENTE DE 15 ANOS QUE SE AFOGOU NO RIO VAZA-BARRIS, EM ARACAJU É ENCONTRADO PELO CBM

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM), encontrou no início da manhã desta quinta-feira (06), o corpo do adolescente de 15 anos, identificado como Fernando Edson, que desapareceu após se afogar na tarde da terça-feira (04), no Rio Vaza Barris, no Bairro Mosqueiro, em Aracaju.

Fernando participava de uma aula para dialogar com comunidades ribeirinhas, quando acabou se afogando e desaparecendo nas águas.

Relembre o caso – o jovem desapareceu após se afogar enquanto participava de atividades de um curso de férias no rio Vaza-Barris, no bairro Mosqueiro, em Aracaju. Ele entrou no rio com amigos e acabou desaparecendo.

O CBM informou que o local é conhecido como ‘Ribanceira’ e tem cerca de oito a dez metros de profundidade.

Em nota, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCMP), que promove o curso, informou que acionou o Corpo de Bombeiros e que a família está recebendo suporte.

Foto CBM