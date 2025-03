CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMBATE UM INCÊNDIO EM APARTAMENTO NO BAIRRO 13 DE JULHO, NA CIDADE DE ARACAJU

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) apagaram um incêndio em um apartamento do sexto andar de um prédio no bairro 13 de Julho, em Aracaju. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira (11).

No momento do incêndio, quatro pessoas estavam no imóvel. Duas foram atendidas no local pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e uma terceira precisou ser encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Fomos acionados às 3h27 e foram encaminhadas equipes dos quartéis Central e da Atalaia. Ao chegar no local, o apartamento já havia sido evacuado. O combate foi realizado utilizando os equipamentos preventivos do prédio. Os responsáveis foram orientados sobre os procedimentos para solicitação de perícia, visando identificar as causas do incêndio”, afirmou o supervisor de dia do Corpo de Bombeiros, major José Cardoso.

Segundo o oficial, estavam no local do incêndio um casal de idosos, a filha e o neto. “A idosa acamada precisou ser conduzida ao hospital pelo Samu. Os nossos socorristas realizaram os primeiros socorros ao idoso, que estava muito nervoso, e à filha que inalou fumaça, mas não tiveram necessidade de condução a uma unidade de saúde”, concluiu o major.

Fonte: Ascom CBMSE