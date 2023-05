O Corpo de Bombeiros Militares de Sergipe (CBMSE) foi acionado na manhã desta terça-feira (09) para combater as chamas de um veículo que pegou fogo no bairro Santa Maria, em Aracaju.

O CBM informou que as viaturas do Quartel do Comando Geral e da Unidade da Orla de Atalaia atenderam a ocorrência e quando chegaram ao local, as chamas foram debeladas. A causa do incêndio não foi divulgada.

Ninguém ficou ferido, sendo registrado apenas danos materiais.

Foto redes sociais