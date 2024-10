CORPO DE BOMBEIROS ENVIA MILITARES PARA NOVA MISSÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS FORA DO ESTADO

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe vai enviar militares para uma nova missão de combate a incêndios florestais fora do estado. No mês de setembro, bombeiros de Sergipe prestaram apoio no Mato Grosso do Sul. Dessa vez, oito militares saem de Aracaju nesta quarta-feira (9) com destino a Brasília, de onde serão distribuídos na região Norte do país, de acordo com a necessidade . A missão tem previsão inicial de durar 30 dias, com coordenação do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), tendo apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp), do Governo de Sergipe e da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE).

“Os bombeiros não estão mais restritos ao seu Estado, nem mesmo ao país. Onde houver necessidade, nossos bombeiros estarão presentes. Isso mostra que nós estamos capacitados para atuar nas mais diversas situações e por isso mais uma vez fomos demandados, pelo desempenho que tivemos na missão anterior. Estaremos mais uma vez atuando em apoio às coirmãs na proteção do meio ambiente, gravemente ameaçado pelos incêndios florestais. Desejamos uma boa operação, que seja realizada com toda segurança e estamos aqui prestando todo apoio necessário”, afirmou o comandante-geral da corporação, coronel Fábio Cardoso, que recebeu os militares enviados para a missão.

A equipe enviada tem à frente o tenente Pedro Souza, especialista na área, com Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica realizado no Estado do Pará. “Os bombeiros estão sendo voluntários para essa missão, motivados e prontos para contribuir efetivamente nos esforços empreendidos pelo Ministério da Justiça e pela Ligabom no controle das grandes queimadas. Somente no mês de outubro, o Brasil enfrentou mais de 8.500 focos de incêndio, um número que ressalta a urgência da situação. A expectativa é de que serão dias intensos de combates para proteger a fauna e flora do nosso país”, disse o bombeiro.

Por: ASCOM/CBMSE