Corpo de Bombeiros inaugura novo Centro de Treinamento

Na oportunidade, novos equipamentos foram entregues, oficiais promovidos e o governador Fábio Mitidieri homenageado

O governador Fábio Mitidieri participou nesta segunda-feira, 16, da inauguração do novo Centro de Treinamento Operacional (CTO), do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, e da entrega de equipamentos para a corporação. Na oportunidade, Mitidieri também assinou decreto de promoção de 11 oficiais e foi homenageado pelos militares.

Foram investidos mais de R$ 4,1 milhões na unidade e nos novos equipamentos para os bombeiros, que incluem o novo CTO (R$ 2.719.500,00), um container para treinamento simulado de combate incêndios fase 5 (R$ 615.000,00) e uma torre modulada para treinamento de salvamentos (R$ 781.000,00). “Entendemos a importância de reforçarmos o trabalho do Corpo de Bombeiros do nosso estado. Somente na nossa gestão já foram 81 oficiais promovidos, dos 115 que existem. Hoje fazemos a entrega de novos equipamentos, o que também melhora a condição de trabalho desses heróis”, declarou o governador, acrescentando que está previsto para fevereiro a entrega de uma nova unidade do Corpo de Bombeiros no município de Itabaiana.

Os recursos dos equipamentos e viaturas são oriundos do termo de cooperação técnica entre o Corpo de Bombeiros e Aena Brasil (Aeroportos Nordeste do Brasil S/A), empresa que administra o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria.

Equipamentos

O Sistema de container para treinamento de combate a incêndio fase 5 é o primeiro do tipo no Nordeste. O recurso é considerado avançado e oferece simulações realistas de incêndios em diversos cenários, o que proporciona treinamento eficaz e seguro para lidar com emergências. A torre de treinamento em altura do CBMSE capacita os bombeiros em resgates elevados. Ela simula emergências, permite treinamento de rapel, escalada e resgates táticos, preparando os militares para operações seguras e eficazes em altura.

Também foram adquiradas 604 máscaras de proteção para incêndios florestais, totalizando um investimento de R$ 151 mil; 500 trajes de proteção para incêndios florestais, adquiridos com recursos da ordem de R$ 1.172.500,00 . Os recursos tanto das máscaras quanto dos trajes são provenientes do Fundo Nacional da Segurança Pública (Fenasp).

Foto: André Moreira