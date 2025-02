CORPO DE BOMBEIROS RESGATA O CORPO DE HOMEM QUE SE AFOGOU NO RIO VAZA-BARRIS EM ITAPORANGA D’AJUDA

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) resgatou na manhã desta terça-feira (25), o corpo de um homem de 47 anos que se afogou no rio Vaza-Barris, no município de Itaporanga D’Ajuda.

Os bombeiros chegaram ao local para atendimento da ocorrência por volta das 6h30 e localizaram o corpo às 8h30, a uma distância aproximada de 200 metros de onde ocorreu o afogamento.

“Segundo informações de familiares, o homem estava com um grupo quando se afogou no final da tarde de ontem. O acionamento do Corpo de Bombeiros foi realizado no início da noite e, devido à baixa visibilidade, as buscas foram iniciadas na manhã de hoje. O irmão da vítima, que estava presente no momento do afogamento, informou o local onde o homem foi visto pela última vez, o que norteou as buscas. Após a localização e o resgate do corpo, este foi entregue à Polícia Militar”, afirmou o capitão Sinério Santos.

Com informações do CBM/SE – Foto: Sargento Bomfim/ CBM/SE