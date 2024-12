CORPO DE BOMBEIROS SEGUE COM OPERAÇÃO DE RESCALDO E MONITORAMENTO DA ÁREA APÓS INCÊNDIO EM ARACAJU

O Corpo de Bombeiros de Sergipe, após atuar intensamente no combate ao incêndio de grandes proporções em um caminhão e em um estabelecimento comercial especializado em abastecimento de cilindros de gás, segue com a operação de rescaldo e monitoramento da área.

A situação, que envolveu explosões e risco de propagação para residências vizinhas, foi controlada, e a equipe permanece no local desde a noite de sexta-feira, revezando militares voluntários e de serviço.

Durante a madrugada, os bombeiros realizaram o resfriamento da área para reduzir a temperatura, já que o material dentro do estabelecimento permanece aquecido e impede o acesso imediato. Uma retroescavadeira foi solicitada para iniciar a retirada dos materiais presentes no local, e a empresa responsável pelos cilindros de gás também já acionou os técnicos para a retirada dos cilindros remanescentes com segurança, utilizando aparelhos especializados para reduzir a pressão dos cilindros.

A equipe do Corpo de Bombeiros segue monitorando o local e, embora o risco de propagação das chamas tenha sido totalmente eliminado, o trabalho ainda não está concluído. A operação continuará até que todos os materiais sejam removidos com segurança e seja verificado se há algum ponto que necessite de mais intervenção. Até o momento, não há mais risco de novos incidentes.

A atuação integrada entre Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e outros órgãos tem sido fundamental para garantir a segurança da população e o controle total da situação. A evacuação da área foi realizada para proteger as residências vizinhas, e, felizmente, não houve vítimas ou feridos.

O Corpo de Bombeiros reforça o compromisso de seguir até o final da operação, garantindo que não haja mais riscos para a população e que o local seja completamente seguro.

Fonte e foto SSP