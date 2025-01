Corpo de 3ª vítima de acidente com carro arrastado por enxurrada é encontrado após buscas dos Bombeiros

O corpo de Bruno Andrade foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13), após a retomada de buscas do Corpo de Bombeiros. Ele estava desaparecido após o carro em que ele, a esposa e a sobrinha dele ser arrastado por uma enxurrada na rodovia SE-438 em Capela. Os corpos da esposa dele e da sobrinha do casal foram encontrados dentro do veículo da família.

Em nota, o governo informou que as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros na Rodovia Santa Clara, no município de Capela, foram concluídas. Após retomarem os trabalhos no início do dia, as equipes localizaram o corpo do homem que estava desaparecido. Ele foi encontrado a cerca de 500 metros do local onde houve o rompimento da estrada, encerrando as operações de busca. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para o local da ocorrência a fim de encaminhar o corpo para a sede do instituto.

Os trabalhos de hoje contaram com três equipes: o 4° Grupamento de Bombeiros Militar (4°GBM), equipes de resgate com cães e apoio de drones para varredura aérea. Devido à significativa redução do nível da água, não foi necessária a atuação de mergulhadores, permitindo que o trabalho se concentrasse na varredura terrestre e aérea com o suporte dessas equipes especializadas.

Relembre o caso – Dois veículos caíram na cratera formada, e as equipes de resgate localizaram, ao longo das operações, três corpos – dois do sexo feminino e um do sexo masculino – todos em óbito. Uma vítima conseguiu sair do veículo com suas próprias forças.

