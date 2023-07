Corpo de um dos adolescentes que se afogou na praia de Atalaia em Aracaju é encontrado, diz CBM

O Corpo dos Bombeiros Militar de Sergipe (CBM), informou no inicio da tarde desta quarta-feira (26) que o corpo de um adolescente 14 anos, que foi vítima de afogamento na Praia da Atalaia, em Aracaju, foi encontrado.

O corpo foi encontrado em frente ao Paraíso do Baixinho, na região da rodovia Inácio Barbosa, na Zona de Expansão de Aracaju.

O CBM informou ainda que as buscas continuam para a localização de outro jovem de 16 anos, que também se afogou na região nesta terça-feira.

Na ocorrência, um menino de 12 anos foi resgatado e reanimado por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele permanece hospitalizado em Aracaju com quadro estável de saúde. O menino era irmão do adolescente de 14 anos.