Corpo do jornalista André Barros será velado no Park La Pace, em Socorro

Morreu nesta terça-feira (17), aos 61 anos, o jornalista André Barros.

As informações passadas por familiares são de que André Barros estava internado em um hospital particular de Salvador para tratamento de câncer linfático e passou por um Transplante de Medula Óssea, mas sofreu um choque séptico que se agravou nos últimos dias e não resistiu.

O velório será iniciado a partir das 5h desta quarta-feira (18), no Park La Pace localizado em Nossa Senhora do Socorro. O sepultamento será realizado às 16h no mesmo local.

Foto arquivo pessoal