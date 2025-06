O corpo do juiz Edinaldo César Santos Júnior será sepultado, às 16 horas desta segunda-feira (02), no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju, onde haverá uma cerimônia religiosa às 14 horas.

O magistrado foi encontrado morto neste domingo (01), no interior do apartamento onde ele residia, localizado no bairro Atalaia, em Aracaju.