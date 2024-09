Corpo do tenente Deivyson Agostinho da PMSE é sepultado em Arapiraca

Nesta sexta-feira, dia 06, às 16 horas, no Cemitério Pio XII, na cidade de Arapiraca/AL, foi realizado o sepultamento do Tenente Devyson Agostinho Paim da Silva, da Polícia Militar do Estado de Sergipe, após velório realizado no GBM de Arapiraca.

O militar estava em tratamento contra um câncer e estava internado em um hospital na cidade de Maceió/AL há mais de um ano, vindo a falecer na última quinta-feira, dia 05.

Com uma longa história de superação, o jovem tenente foi sargento do Corpo de Bombeiros de Alagoas até o ano de 2021, quando iniciou o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Sergipe, em 23 de agosto do mesmo ano. Em outubro de 2022, passou ao posto de aspirante, e em abril de 2023 recebeu a promoção de 2º tenente, estando lotado no 2º Batalhão.

O velório e o sepultamento que ocorreram na cidade de Arapiraca, foi de muita comoção e contou com a participação de familiares e diversos amigos que deram o último adeus ao guerreiro.

Matéria do blog Espaço Militar