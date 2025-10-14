Corredor Cultural Wellington Santos recebe exposição coletiva ‘Sergipanidade

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Secretaria Especial da Cultura (Secult), realiza nesta quinta-feira, 16, às 10h, no Corredor Cultural Wellington Santos ‘Irmão’, a abertura da Exposição Coletiva Sergipanidade: Pertencimento e Identidade. A mostra integra a programação do Festival Sergipanidade, evento que destaca as expressões visuais que traduzem o orgulho e a identidade do povo sergipano. Abrilhantando a programação, antes da abertura, acontece uma apresentação do Baque Mulher, grupo sergipano feminino de Maracatu de Baque Virado.

A mostra reúne obras de 15 artistas: Ana Denise, André Aragão, Anísia Prado, Edilene Carvalho, Edwyn Gomes, Fabio Sampaio, Leonardo Alencar (in memoriam), Lindete da Costa (Coletivo de Bonequeiras de São Cristóvão), Márcio Dantas, Maria Vitorino, Marlone Santana, Silvio Rocha, Tássia Reis, Tintiliano e Vilma Rebouças.

Com curadoria de Jane Junqueira, coordenadora do Corredor Cultural, a exposição destaca o cotidiano, as tradições e os símbolos que compõem a identidade sergipana. “A exposição vem para fortalecer e destacar as artes visuais em uma data tão importante, que é o Dia da Sergipanidade. Os artistas retratam o cotidiano do sergipano, o dia de praia, a culinária, o caranguejo, nossas paisagens, pontos turísticos e memórias. É um convite a valorizar o que é nosso, a reconhecer a beleza da nossa cultura e o sentimento de pertencimento que nos une”, explica Jane.

Após a abertura, a exposição seguirá aberta ao público até o dia 31 de outubro. O Corredor Cultural Wellington Santos ‘Irmão’ está localizado na sede da Funcap, na rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, e tem horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Festival Sergipanidade

Com período de realização entre os dias 16 e 26 de outubro, o “Festival Sergipanidade” foi concebido como uma grande comemoração do mês dedicado à identidade, à história e aos saberes do povo sergipano, o evento oferece uma programação inteiramente gratuita, espalhada por diversos espaços culturais do estado.

A programação destaca a experiência coletiva, valorizando debates, exposições, rodas de conversa, apresentações artísticas de dança, circo e teatro, lançamentos de livros e homenagens a personalidades e patrimônios vivos culturais.

