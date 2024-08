Corregedoria do MPF realiza atendimento ao público no dia 23, sexta-feira

Na oportunidade, o cidadão poderá fazer reclamações, trazer sugestões, elogios e críticas

A Corregedoria do Ministério Público Federal realizará, de forma virtual, correição ordinária no Ministério Público Federal em Sergipe no período de 19 a 28 de agosto. No dia 23, das 9h às 15h, será disponibilizado atendimento online ao público mediante agendamento prévio. O procedimento possibilita a qualquer interessado noticiar verbalmente eventuais irregularidades praticadas por procuradores(as) ou mesmo elogiar sua atuação funcional.

Considerando que a correição é realizada à distância, a corregedoria fará o atendimento por videoconferência. Para participar, o interessado deve enviar e-mail para prr5-correg@mpf.mp.br até as 17h do dia 22 de agosto, informando o horário em que deseja ser atendido. O atendimento será agendado e a Corregedoria irá disponibilizar link de acesso.

Correição – O objetivo da correição ordinária é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos procuradores da República no exercício de suas funções, além do cumprimento de suas obrigações legais (LC 75/93).

Correição ordinária do MPF/SE – Atendimento ao público

Quando: 23 de agosto, de 9h às 15h

Atendimento: Por videoconferência

Como agendar: Pelo e-mail prr5-correg@mpf.mp.br, até as 17h de 22 de agosto

Outras informações: Pelo e-mail prr5-correg@mpf.mp.br ou pelos telefones (81) 3081-9958 e 3081-9959

Assessoria de Comunicação

Ministério Público Federal em Sergipe