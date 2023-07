Corregedoria Regional da JF5 conclui correição presencial na JF de Sergipe

Entre os dias 10 e 14 de julho, a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 5ª Região (JF5) realizou na Justiça Federal em Sergipe (JFSE) a correição presencial, sob a coordenação do desembargador federal Leonardo Carvalho. A análise dos processos eletrônicos já havia sido realizada no dia 26 de junho. A JFSE foi a primeira Seção Judiciária a ser correicionada no biênio 2023-2025.

No primeiro dia de correição, 10, o corregedor e sua equipe iniciaram os trabalhos com uma visita ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), onde foram recebidos pela desembargadora Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, corregedora-geral da Justiça, e pelos juízes corregedores Brígida Declerc Fink e Francisco Alves Júnior.

No mesmo dia, a equipe da Corregedoria foi recepcionada pelos magistrados da JFSE no Salão Nobre e, em seguida, visitou as unidades judiciárias que funcionam no edifício-sede, da 1ª à 4ª Vara. Também foi realizada uma visita ao Ministério Público Federal em Sergipe (MPF-SE), onde foram recebidos pela procuradora-chefe Eunice Dantas e pelo procurador Heitor Soares, e ao Fórum Des. Margarida Cantarelli, sede da 5ª Vara Federal de Sergipe – Juizado Especial Federal (JEF).

Na terça-feira, 11, foram realizadas visitas às subseções de Estância e Lagarto. Já na quarta, 12, o corregedor visitou a 6ª Vara – Subseção Judiciária de Itabaiana, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB-SE), em Aracaju, onde também teve a oportunidade de conhecer o Museu da Gente Sergipana.

Na quinta-feira, 13, a equipe visitou a 9ª Vara – Subseção Judiciária de Propriá e, na capital, o Centro de Conciliação da JFSE (Cejusc). Na sexta-feira, 14, último dia de correição presencial, o corregedor esteve com a equipe da Turma Recursal e do Laboratório de Inovação da JFSE – Inove-SE.

Ao final dos trabalhos presenciais de correição, a equipe da Corregedoria Regional da JF5 esteve reunida com magistrados e servidores no Salão Nobre, oportunidade em que agradeceu a hospitalidade e a disponibilidade de todos, o que resultou no bom andamento dos trabalhos desenvolvidos durante toda a semana.

