Correição ordinária na 8ª Vara de Aracaju é encerrada nesta quarta-feira, dia 26

Aconteceu, nesta quarta-feira, 26/7, o encerramento da correição ordinária na 8ª Vara do Trabalho (VT) de Aracaju. Na ocasião, o presidente e corregedor do TRT da 20ª Região (TRT-20), desembargador José Augusto do Nascimento e a equipe da Secretaria da Corregedoria se reuniram com a juíza auxiliar Luciana Dória de Medeiros Chaves, com o diretor de secretaria Edson Cabral Vieira Vasconcelos e demais servidores(as) da unidade para a apresentação do resultado dos trabalhos correicionais.

“A 8ª Vara vem realizando com doutora Eleusa e doutora Luciana, juntamente com toda equipe de servidores, um excelente serviço. É uma unidade que nunca nos deu dor de cabeça e que está sempre fazendo um trabalho muito bom. Agradeço a todos e peço que continuem desempenhando um bom serviço”, declarou o desembargador José Augusto do Nascimento.

O diretor de secretaria da 8ª VT, Edson Cabral Vieira Vasconcelos, agradeceu a toda equipe da unidade pelos bons serviços prestados. “Agradeço a minha equipe, que é bastante comprometida, e faz o que pode para que tenhamos um trabalho célere. O Direito do Trabalho é para toda a sociedade e para a dignidade da pessoa, então temos que ter sempre números positivos. Precisamos que a Vara seja célere e eficiente porque é um direito básico ao cidadão dar dignidade à sua família, manter seu bem-estar e ter seu sustento. Nossa equipe é muito comprometida nesse sentido. Também somos uma equipe muito próxima, muito unida, que resolve tudo aqui mesmo e, graças a Deus, temos um ambiente muito bom para trabalhar”, afirmou.

A advogada Gabriela Milano, que participou do encerramento da correição representando a Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas (Assat) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fez elogios à 8ª VT.

“É uma Vara que sempre tentou garantir a prestação da atividade jurisdicional de forma célere e com muita competência. As decisões daqui sempre foram difíceis de serem retocadas pelo Tribunal porque sempre foram muito boas. Nessa correição nós não recebemos nenhuma demanda de reclamação relacionada à 8ª Vara. Portanto, estão todos de parabéns, continuem assim, para melhorarem ainda mais o desempenho da unidade”, afirmou a jurista.

Resultados que merecem destaque

A não existência de processos conclusos para julgamento com prazo excedido com as juízas

titular e substituta;

A Vara cumpriu as Metas Nacionais 1, 2 e 5 do Poder Judiciário do ano de 2022;

Houve redução dos prazos médios em todas as fases processuais em relação ao ano de 2022.

Pontos fortes

Gestão permanente das Magistradas Titular e Substituta em sintonia com os(as) servidores(as);

Formação e qualificação de magistrados(as) e servidores(as);

Infraestrutura física e tecnológica, com ótimas ferramentas de gestão processual e administrativa;

Planejamento Estratégico Participativo;

Plano de Gestão da Vara;

Iniciativas voltadas para a saúde e qualidade de vida;

Segurança Institucional;

Política de Gestão Socioambiental.

Acompanharam o desembargador José Augusto do Nascimento no encerramento da correição na 1ª VT, os servidores da Secretaria da Corregedoria, Alexandre Augusto de Almeida Rocha (secretário), Osman Nascimento, e Vanine Cabral.

