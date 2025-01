Correios celebra o Dia da Carteira e do Carteiro neste sábado

46 mil empregadas e empregados percorrem o Brasil levando cartas e encomendas, além de inclusão e cidadania

Neste sábado, 25 de janeiro, os Correios celebram os 362 anos dos serviços postais brasileiros e também o Dia da Carteira e do Carteiro, empregado símbolo da estatal, uma das categorias mais respeitadas e reconhecidas pela população. Em todo o Brasil, são mais de 46 mil profissionais, responsáveis por promover a integração nacional, levando soluções que buscam aproximar cada vez mais brasileiras e brasileiros de todos os cantos do país.

Em reconhecimento à importância desses profissionais, nos últimos dois anos, a atual gestão dos Correios tem implementado uma série de medidas de valorização a essas trabalhadoras e trabalhadores que hoje entregam muito mais que cartas e encomendas, mas também representam a confiança e a presença do Estado em cada município brasileiro.

“Nosso maior orgulho é, sem dúvida, nossa gente. Às carteiras e carteiros, nosso agradecimento pela dedicação e pelo compromisso com esta empresa secular e com o desenvolvimento do nosso país”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Dentro do processo de modernização, a empresa realizou investimentos em reforma de unidades, renovação da frota, tecnologia e automação na ordem de R$ 2 bilhões em dois anos, considerando o foco em comércio eletrônico e logística.

Carteiras e carteiros de todo o Brasil são fundamentais para o segmento. Esses profissionais estão na linha de frente – são mais de 1,5 milhão de entregas diárias –, acompanhando a evolução do mercado, atualizando em tempo real o status das entregas por meio de smartphones.

Graças às carteiras e aos carteiros, a estatal também consegue concluir com excelência operações relevantes para a população, como a entrega de urnas eletrônicas, medicamentos, fraldas, leite em pó e provas de concursos públicos.

Inovação – As celebrações ao serviço postal ocorrem em alusão à criação do Correio-Mor no Brasil, em janeiro de 1663, ato que regularizou o funcionamento do ofício no país.

Com um legado de três séculos e meio de serviços prestados ao país, os Correios do Futuro seguem investindo em infraestrutura e no lançamento de novas soluções digitais que visam consolidar a estatal como o maior provedor logístico para a iniciativa pública e privada.

Ainda para 2025, a empresa pretende anunciar sua participação em novos mercados: banco digital, logística para saúde, criação do marketplace, além de outros projetos estratégicos fundamentais que irão garantir sua sustentabilidade e colaborar com o crescimento econômico e social do País.

Sobre os Correios

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com 362 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.

