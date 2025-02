Correios reabre os editais para Correios Modular

Canal de atendimento traz renda adicional e maior fluxo de clientes para estabelecimentos comerciais parceiros da estatal

Os editais para licitação do Correios Modular (CMD) foram reabertos. Agora, lojistas têm uma nova oportunidade de atuar como canal de atendimento da estatal. Conhecido no mercado como store in store (loja dentro de loja), o modelo permite que estabelecimentos comerciais compartilhem a estrutura física e de pessoal para a venda de diversos serviços, como captação de SEDEX, PAC, cartas, telegramas, impressos e outros. Além de se vincularem a uma marca reconhecida nacionalmente, os comerciantes garantem, por meio dessa parceria, renda adicional pela prestação dos serviços.

Serão implementadas 31 novas unidades do Correios Modular no Distrito Federal e nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os interessados em participar da licitação devem enviar propostas até 20 de fevereiro de 2025, às 9h, conforme disponibilizado no site dos Correios.

Para tornar-se um Correios Modular é necessário possuir atividade comercial compatível e não concorrente a dos Correios; estar localizado em alguma das regiões de interesse da empresa; ter, no mínimo, um ano de atuação no mercado; e possuir as metragens mínimas exigidas para as atividades. O canal contará com um portfólio simplificado e a parceria será de cinco anos, com possibilidade de prorrogação para até 20 anos.

Ao oferecer os serviços dos Correios, lojistas ganham maior visibilidade para seus estabelecimentos, já que o fluxo de pessoas aumenta. Além disso, a parceria incrementa a renda e expande a possibilidade de fazer negócios rentáveis.